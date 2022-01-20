Душив і підпалював волосся: у Києві чоловік дві доби ґвалтував дівчину

Підозрюваний виявився мешканцем міста Умань

У Києві правоохоронці затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному утриманні та зґвалтуванні 25-річної дівчини. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Підозрюваний виявився мешканцем міста Умань, що на Черкащині. Йому вже оголосили про підозру і невдовзі мають обрати безальтернативний запобіжний захід – взяття під варту.

Усе почалося з того, що 16 січня зловмисник обманом заманив дівчину в свою оселю. Далі події розвивалися, як у фільмі жахів: впродовж двох днів чоловік силоміць тримав дівчину в заручниках і ґвалтував. Потерпіла намагалася йому чинити опір, але все було марно – чоловік бив її, душив і навіть підпалював волосся.

Зрештою 18 січня чоловік таки відпустив дівчину, після чого вона одразу пішла в поліцію. Оперативники швидко розшукали підозрюваного і провели в його помешканні обшук. Правоохоронцям вдалося знайти багато речових доказів – це особисті речі потерпілої, мотузка тощо.

Нагадаємо, на Солом’янці чоловік зґвалтував та пограбував жінку, з якою познайомився у мережі.

Також поліція затримала киянина, який зґвалтував п’ятирічну дівчинку.

Як раніше повідомлялося, столичні поліцейські затримали уродженця Хмельниччини за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на мешканку Києва.