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    Душив і підпалював волосся: у Києві чоловік дві доби ґвалтував дівчину

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    16 січня чоловік обманом заманив дівчину в свою оселю - Душив і підпалював волосся: у Києві чоловік дві доби ґвалтував дівчину
    16 січня чоловік обманом заманив дівчину в свою оселю
    фото: kyiv.gp.gov.ua

    Підозрюваний виявився мешканцем міста Умань

    У Києві правоохоронці затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному утриманні та зґвалтуванні 25-річної дівчини. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Підозрюваний виявився мешканцем міста Умань, що на Черкащині. Йому вже оголосили про підозру і невдовзі мають обрати безальтернативний запобіжний захід – взяття під варту.

    Усе почалося з того, що 16 січня зловмисник обманом заманив дівчину в свою оселю. Далі події розвивалися, як у фільмі жахів: впродовж двох днів чоловік силоміць тримав дівчину в заручниках і ґвалтував. Потерпіла намагалася йому чинити опір, але все було марно – чоловік бив її, душив і навіть підпалював волосся.

    Зрештою 18 січня чоловік таки відпустив дівчину, після чого вона одразу пішла в поліцію. Оперативники швидко розшукали підозрюваного і провели в його помешканні обшук. Правоохоронцям вдалося знайти багато речових доказів – це особисті речі потерпілої, мотузка тощо.

    Нагадаємо, на Солом’янці чоловік зґвалтував та пограбував жінку, з якою познайомився у мережі.

    Також поліція затримала киянина, який зґвалтував п’ятирічну дівчинку.

    Як раніше повідомлялося, столичні поліцейські затримали уродженця Хмельниччини за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на мешканку Києва.

    Теги: обшук Київ Умань поліція чоловік зґвалтування
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    Душив і підпалював волосся: у Києві чоловік дві доби ґвалтував дівчину