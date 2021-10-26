На Львівщині суд вирішив конфіскувати у жінки декоративну собачку за напад на вулиці

Той-тер’єри належать до декоративних порід – це маленькі собаки, зріст яких не перевищує 20-28 см, а середня вага становить 2 кг

Той-тер’єри належать до декоративних порід – це маленькі собаки, зріст яких не перевищує 20-28 см, а середня вага становить 2 кг

Жінка залишила свою собаку породи той-тер’єр на кличку Рижуля біля магазину, й та покусала перехожу

Стрийський міськрайонний суд Львівщини постановив конфіскувати собаку декоративної породи той-тер’єр, яка покусала 17-річну дівчину. Власниці собаки Діані Сливчук також доведеться заплатити 85 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, ввечері 11 серпня у дворі біля магазину «Перлина» Діана Сливчук залишила свою собаку породи той-тер’єр на кличку Рижуля без намордника та повідка. Той-тер’єри належать до декоративних порід – це маленькі собаки, зріст яких не перевищує 20-28 см, а середня вага становить 2 кг.

Коли собака була без нагляду, вона почала гавкати та вкусила за ногу 17-річну дівчинку, яка проходила повз. У постанові суду не вказано, які травми отримала дівчина, але оскільки той-тер’єр – це маленька собака, то вона, ймовірно, сильно не постраждала.

Дослідивши матеріали справи, суддя Василь Бораковський визнав власницю собаки Діану Сливчук винною у порушенні правил утримання собак. Її оштрафували на 85 грн з конфіскацією собаки. Вона також має сплатити 454 грн судового збору. Ця постанова ще може бути оскаржена.

Додамо, що тварину має конфіскувати виконавча служба. Хоча досі після таких рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.

Джерело: Захід.НЕТ