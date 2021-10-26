Українська спортсменка поскаржилася на кошенят і щурів у купе поїзда

Марина Бех-Романчук: «Поїздка додому була дуже веселою: у мене в купе їхали кошенята і щури»

Тварини заважали стрибунці спати

Українська спортсменка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук поскаржилася на свою поїздку в поїзді «Укрзалізниці». Історією своєї подорожі в потязі вона поділилася на сторінці в Instagram.

Спортсменка їздила на поїзді з Хмельницького до Дніпра, де тренується її чоловік.

«Я вже повернулася додому, провела я з коханим всього чотири дні. Це просто нічого, я вже сумую і чекаю, коли ми зможемо побачитися. Поїздка додому була дуже веселою: у мене в купе їхали кошенята і щури», – розповіла спортсменка.

Трохи пізніше Бех-Романчук доповнила розповідь деталями.«Стан не найкращий після дороги. У поїзді й так спати неможливо, а коли всю ніч чмокали пацюки в клітці, то зі сном ми «на ви», – поскаржилася стрибунка.

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