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    Події в Україні

    Українська спортсменка поскаржилася на кошенят і щурів у купе поїзда

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    Марина Бех-Романчук: &laquo;Поїздка додому була дуже веселою: у мене в купе їхали кошенята і щури&raquo;&nbsp;&nbsp; - Українська спортсменка поскаржилася на кошенят і щурів у купе поїзда
    Марина Бех-Романчук: «Поїздка додому була дуже веселою: у мене в купе їхали кошенята і щури»  
    фото Марина Бех-Романчук /Instagram

    Тварини заважали стрибунці спати

    Українська спортсменка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук поскаржилася на свою поїздку в поїзді «Укрзалізниці». Історією своєї подорожі в потязі вона поділилася на сторінці в Instagram.

    Спортсменка їздила на поїзді з Хмельницького до Дніпра, де тренується її чоловік.

    «Я вже повернулася додому, провела я з коханим всього чотири дні. Це просто нічого, я вже сумую і чекаю, коли ми зможемо побачитися. Поїздка додому була дуже веселою: у мене в купе їхали кошенята і щури», – розповіла спортсменка.

    Трохи пізніше Бех-Романчук доповнила розповідь деталями.«Стан не найкращий після дороги. У поїзді й так спати неможливо, а коли всю ніч чмокали пацюки в клітці, то зі сном ми «на ви», – поскаржилася стрибунка.

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    Як раніше повідомлялося, популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки.

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    До слова, у потягу «Івано-Франківськ – Полтава» несправну лампу полагодили пластирем.

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    Теги: дороги Укрзалізниця потяг тварини Марина Бех-Романчук
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    Українська спортсменка поскаржилася на кошенят і щурів у купе поїзда