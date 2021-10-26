Суд виніс вирок чоловіку, який «замінував» кінотеатр у Києві

Зловмисник повідомив адміністратору, що у приміщенні має статись вибух, після чого зі сторони спостерігав за евакуацією людей

Подільський районний суд Києва визначив покарання чоловіку, який «замінував» столичний кінотеатр. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, злочин стався у липні цього року. До столичної поліції звернувся адміністратор кінотеатру на вулиці Костянтинівській із повідомленням про замінування закладу. Правоохоронці та експерти-вибухотехніки, які виїхали на виклик, перевірили територію, але жодних небезпечних предметів не виявили.

На місці події поліцейські від заявника дізнались, що інформацію про можливий вибух він отримав під час бесіди з невідомим громадянином. За прикметами правоохоронці почали обстежувати прилеглу територію та згодом виявили підозрюваного. З’ясувалося, що 50-річний місцевий мешканець після надання неправдивого повідомлення знаходився неподалік та спостерігав за діями спецслужб.

Зібравши необхідні докази, слідчий за процесуального погодження із окружною прокуратурою повідомив фігуранту про підозру, а після завершення досудового розслідування направив матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для прийняття рішення по суті.

Вироком Подільського районного суду Києва чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Порушнику призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, його звільнено від відбування покарання та призначено рік іспитового терміну.

Як повідомлялося, нещодавно чоловік «замінував» столичну фірму, щоб помститися за намір звільнити його наречену.