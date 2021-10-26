На Кіровоградщині побили депутатку міськради

Красюк припускає, що напад міг статися через її професійну діяльність

У Світловодську побили депутатку міської ради Тетяну Красюк. Подія сталася у під'їзді біля її квартири, розповіла жінка «Суспільному».

Заступник головного лікаря Центральної районної лікарні Джейхун Пашаєв зазначив, що у депутатки черепно-мозкова травма та зламаний ніс.

Тетяна Красюк сказала, що невідомий у темному одязі та капюшоні напав на неї, коли вона зачиняла двері. «Він спускався зверху і очевидно знав, що в цей час я буду виходити з дому, бо в нас сьогодні засідання сесії міськради. Він вдарив мене декілька разів в обличчя кулаком. Я не знаю, хто це міг бути. Можливо, це пов'язано з моєю депутатською діяльністю із земельних питань», – уточнила Красюк.

Швидку допомогу жінці викликали сусіди. Заступник головного лікаря Світловодської лікарні зазначив, що травмовану госпіталізували. Під наглядом лікарів вона пробуде до кінця тижня.

«Нині вона перебуває у травматологічному відділенні, крім черепно-мозкової травми, є ознаки струсу мозку. Була невелика кровотеча, яка пов'язана з переломом носа. Але все обійшлося без зміщення кісток, все зростеться», – повідомив лікар.

Речниця поліції області Віталіна Бевзенко розповіла, що повідомлення про побиття жінки 1957 року до поліції надійшло від лікарів швидкої медичної допомоги. Інформацію за цим фактом внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125: «Умисне легке тілесне ушкодження». Карається штрафом у 850 гривень або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. Нападника шукає поліція.

Нагадаємо, футбольні фанати побили депутата Київради після матчу «Динамо» – «Шахтар».

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв отримав удар в обличчя під час брифінгу у Верховній Раді 1 липня.