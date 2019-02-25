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    Суспільство

    На Одещині на кір захворіло десять поліцейських

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    Під час карантину відділок працював - На Одещині на кір захворіло десять поліцейських
    Під час карантину відділок працював

    Станом на ранок 25 лютого на лікарняному залишається дев’ять осіб - решта одужали

    Через кір карантин у відділенні поліції Савранського району Одеської області тривав два дні. У десяти співробітників діагноз підтвердився. Про це повідомив заступник начальника-відділу комунікацій національної поліції України в Одеській області Світлана Белецька.

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    «У відділенні поліції Савранського району Одеської області карантин зняли 22 лютого, був він 20 та 21 лютого. Загалом було зареєстровано 19 хворих, з них діагноз кір підтвердили у десяти осіб», — сказала Белецька.

    За її словами, станом на ранок 25 лютого на лікарняному з 19 осіб залишається дев’ять, решта одужали. Також з дев’яти, двоє на стаціонарному лікуванні.

    Белецька зазначила, що під час карантину відділок працював.

    «Це не той об’єкт, щоякий можна закрити повністю у дні карантину. Там цілодобово чергувала слідчо-оперативна група, патрульна поліція. Звісно, ці групи складалися зі здорових працівників відділу», — розповіла Белецька.

    Нагадаємо, кількість хворих на кір в селі Шевченківське Кілійської об’єднаної територіальної громади в Одеській області зросла до 78 осіб.

     

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