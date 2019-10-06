На початку тижня в Україну прийдуть заморозки



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У Києві завтра хмарно з проясненнями

У понеділок, 7 жовтня, в Україні очікуються заморозки в повітрі 0-5°, вдень буде 6-11° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«7 жовтня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вранці та вдень у південній частині дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, в західних, північних та центральних областях в повітрі заморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла, у південних, східних областях та на Закарпатті 9-14° тепла. В Карпатах дощ з мокрим снігом, вночі заморозки 2-4°, вдень температура 1-3° тепла», – зазначається у повідомленні.

У Києві 7 жовтня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень 7-9° тепла.

У Київській області також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, вдень 6-11° тепла.

8-9 жовтня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише 8 жовтня у східній частині, 9 жовтня на Волині та Рівненщині часом дощ. Вітер південно-західний, 8 жовтня у південних та східних областях північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки у повітрі 0-5° (8 жовтня у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, 9 жовтня у південних та більшості західних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°); температура вдень 7-12° тепла, 9 жовтня на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті 13-18°.

У Києві та столичному регіоні 8-9 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки у повітрі 0-5°, температура вдень 7-12° тепла.

10-11 жовтня в Україні місцями невеликий дощ (вночі 10 жовтня без опадів, лише на заході невеликі дощі). Температура вночі 4-10° тепла, на крайньому сході 10 жовтня 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-16° тепла, на півдні до 20°.

У Києві та Київській області 10-11 жовтня місцями невеликий дощ (вночі 10 жовтня без опадів). Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°.

Як повідомлялося, вихідними і на початку наступного тижня в Україні відчутно похолодає.