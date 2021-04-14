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    На річках України відлига: рятувальники попереджають про підвищення рівня води

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    Рівень води підніметься на 0,3 - 1 м,&nbsp; - На річках України відлига: рятувальники попереджають про підвищення рівня води
    Рівень води підніметься на 0,3 - 1 м
    Фото wikipedia.org

    У високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека – 3 рівень

    14-15 квiтня, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    У зв’язку з вiдлигою та очiкуваними опадами рівні води підніметься на 0,3 - 1 м, без негативних наслiдкiв.

    Сьогодні, 14 квітня, у Карпатах температура знизилася до -2°. «На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дрібний сніг, вітер східний 5-7 м/с», – йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

    За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

    Тим часом, у середу, 14 квітня, в Україні буде переважно хмарна та дощова погода. Так, синоптики прогнозують у західних областях хмарну погоду, опади переважно у вигляді дощу.

    В Карпатському регіоні дощ та мокрий сніг, місцями значний, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° (на високогір’ї Карпат протягом доби від 3° тепла до 2° морозу). На решті території країни хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів.

    Теги: прогноз погоди вода Карпати (гори) річка небезпека дощ
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