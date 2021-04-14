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    У Києві оголосили штормове попередження через туман

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    Київ під ранок накриє густий туман - У Києві оголосили штормове попередження через туман
    Київ під ранок накриє густий туман
    Фото: Главком

    За даними Укргідрометцентру, 14 квітня у Києві без істотних опадів

    Вночі та вранці 14 квітня у Києві буде туманно, з видимістю 200-500 м. Про це повідомляє КМДА з посиланням на Український гідрометцентр

    Через туман у столиці оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    За даними Укргідрометцентру, 14 квітня у Києві без істотних опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

    15 квітня у Києві вночі очікується невеликий, вдень помірний дощ. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°.

    16-17 квітня вночі очікуються невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.

    Теги: прогноз погоди КМДА дощ час
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