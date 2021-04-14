У Києві оголосили штормове попередження через туман

За даними Укргідрометцентру, 14 квітня у Києві без істотних опадів

Вночі та вранці 14 квітня у Києві буде туманно, з видимістю 200-500 м. Про це повідомляє КМДА з посиланням на Український гідрометцентр

Через туман у столиці оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

За даними Укргідрометцентру, 14 квітня у Києві без істотних опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

15 квітня у Києві вночі очікується невеликий, вдень помірний дощ. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°.

16-17 квітня вночі очікуються невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, окремі грози. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.



