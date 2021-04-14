Україну накриють опади: прогноз погоди на 14 квітня

У Карпатах можливий мокрий сніг

У середу, 14 квітня, в Україні буде переважно хмарна та дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, синоптики прогнозують у західних областях хмарну погоду, опади переважно у вигляді дощу.

В Карпатському регіоні дощ та мокрий сніг, місцями значний, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° (на високогір’ї Карпат протягом доби від 3° тепла до 2° морозу).

На решті території країни хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів.

Вдень у північно-східних, Житомирській, Вінницькій та більшості південних областей невеликий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°.

Прогноз погоди на 14 квітня

У Києві 14 квітня також буде переважно сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.