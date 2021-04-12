Трагедія у Полтаві: водолази знайшли тіло третього загиблого під час аварії човна

Усі загиблі були працівниками Полтавської ОДА

У річці Ворскла знайшли тіла усіх трьох чоловіків, які 11 квітня перекинулися на човні поблизу Вакуленських шлюзів у Полтаві. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Полтавській області.

За словами начальника рятувально-водолазної служби Полтави Євгена Савчука, тіло виявили за 50 метрів від дамби.

Слідчі встановили, що загиблим полтавцям було 32, 35 та 37 років. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».

Як додається, загиблі були працівниками Полтавської ОДА.

«Сумна звістка нас спіткала вчора. На річці Ворскла загинули три особи. На жаль, серед яких були двоє дійсних працівників ОДА, один колишній. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», – зазначив перший заступник голови ОДА Дмитро Лунін.

В адміністрації додали, що двоє із загиблих працювали в управлінні інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації. Третій був співробітником Департаменту інфраструктури та туризму ОДА.

Як повідомляв «Главком», у Подільському районі Полтави на річці Ворскла 11 квітня перекинувся човен, в якому перебували троє чоловіків. Тіла двох загиблих знайшли того ж дня.