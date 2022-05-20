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    Росія вдарила ракетою по будинку культури в Лозовій: серед постраждалих дитина

    Міський палац культури міста Лозова на Харківщині - Росія вдарила ракетою по будинку культури в Лозовій: серед постраждалих дитина
    Міський палац культури міста Лозова на Харківщині

    Триває гасіння пожежі та розбір завалів

    Щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені внаслідок ракетного удару по Лозовій на Харківщині.

    За попередніми даними снаряд влучив у будинок культури близько 15:00. Триває гасіння пожежі та розбір завалів, повідомили у ДСНС регіону.

    Нагадаємо, що внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків.

    18 травня окупанти атакували Одещину ракетою з Чорного моря.

    Захисник Маріуполя Дмитро Козацький з позивним «Орест», який від початку повномасштабної війни в Україні перебував на захисті Маріуполя та «Азовсталі», опублікував прощальні світлини заводу.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія вдарила ракетою по будинку культури в Лозовій: серед постраждалих дитина