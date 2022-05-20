Росія вдарила ракетою по будинку культури в Лозовій: серед постраждалих дитина

Триває гасіння пожежі та розбір завалів

Щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені внаслідок ракетного удару по Лозовій на Харківщині.

За попередніми даними снаряд влучив у будинок культури близько 15:00. Триває гасіння пожежі та розбір завалів, повідомили у ДСНС регіону.

Нагадаємо, що внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків.

18 травня окупанти атакували Одещину ракетою з Чорного моря.

Захисник Маріуполя Дмитро Козацький з позивним «Орест», який від початку повномасштабної війни в Україні перебував на захисті Маріуполя та «Азовсталі», опублікував прощальні світлини заводу.