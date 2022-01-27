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    Рівненщина стала «червоною»: список обмежень

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    Рівненська область з 27 січня переходить у &laquo;червону&raquo; зону карантину - Рівненщина стала «червоною»: список обмежень
    Рівненська область з 27 січня переходить у «червону» зону карантину
    фото: rivnepost.rv.ua

    Обмеження не діють для тих, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу та має «зелений» Covid-сертифікат

    Від сьогодні у Рівненській області почав діяти «червоний» рівень епідеміологічної ситуації. Тепер до закладів пускатимуть тих, хто має сертифікат про вакцинацію або результат тесту на коронавірус.

    Із 27 січня в регіоні заборонена:

    • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень на винос;
    • робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менш як 100% співробітників;
    • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
    • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
    • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
    • проведення масових заходів;
    • робота закладів культури.

    Однак обмеження не будуть діяти в тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) зазначених установ (заходів) будуть повністю вакциновані і мати «зелений» Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

    При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:

    • роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;
    • перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
    • самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

    Ці правила не скасовуються навіть при наявності Covid-документів.

    Нагадаємо, також у «червоній» зоні карантину перебуває Івано-Франківська область.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

    Додамо, що Міносвіти рекомендує відправити школи на дистанційне навчання.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.



    Теги: Міністерство охорони здоров'я Рівненщина карантин коронавірус
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    Рівненщина стала «червоною»: список обмежень