Рівненщина переходить у «червону» зону
За минулу добу на Рівненщині зареєстрували 809 хворих з коронавірусом
Рівненська область з 27січня переходить у «червону» зону адаптивного карантину. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області», – зазначив він.
За минулу добу на Рівненщині зареєстрували 809 хворих з коронавірусом. Хворі з Covid-19 отримують медичну допомогу в 21-ій лікарні Рівненщини, де підготовлено 1869 ліжок. На сьогодні завантаженість «ковідних» закладів становить 35,4%.
В області зареєстровано 2 353 летальні випадки, спричинені Covid-19. Напередодні померли дев'ятеро осіб.
У «червоній» зоні адаптивного карантину забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.
Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» ковід-сертифікат.
Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» ковід-сертифікату.
Додамо, що Івано-Франківська область від учора «червона».
МОЗ повідомляє, що кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени.
До слова, президент Зеленський обіцяє ще 500 грн за бустер та можливість оплатити комуналку.