Рівненщина. Голова громади, де вакциновані 2% мешканців, пояснив головну проблему

«Низький рівень вакцинації тому, що 60% населення – це п’ятдесятники»

Критично низький відсоток вакцинованих від Covid-19 у деяких, зокрема сільських громадах, пояснюється специфічними релігійними переконаннями людей, що входять до їх складу. Зокрема, у Старосільській Об'єднаній територіальній громаді (ОТГ), що на Рівненщині, наразі вакцинувалися усього 2% з 6,9 тис. людей. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Готові йти на смерть, але не вакцинуватися. Що кажуть голови ОТГ, де найменше щеплених».

За словами керівника Старосільської ОТГ Михайла Кузьмича, 60% мешканців чотирьох сіл, що входять до складу громади, є п’ятдесятниками (релігійна громада, в основі віровчення якої лежить об'явлення Святого Духа на апостолів на 50-тий день після Великодня – «Главком») і відмовляються від вакцинації за релігійними переконаннями.

«Є і православні церкви Московського патріархату, які також не хочуть вакцинувати своїх вірян. Ми з моїми підлеглими проводимо роз’яснювальну роботу, це все, що можемо зробити. І зі священниками зустрічалися. Можливо, священники не дуже хочуть впливати, аби точку зору людей змінити», – пояснив Кузьмич.

За словами глави ОТГ, своє небажання вакцинуватися люди аргументують тим, що читають у соціальних мережах, в інтернеті.

Микола Кузьмич підсумував, що, на його думку, ситуацію міг би виправити закон, який «визначить добровільно-примусову вакцинацію». «Тоді значна частина людей, може, і вакцинується», – сказав він.

Старосільська ОТГ, Рівненська область

Населення: 6,9 тис.

6,9 тис. Склад громади: села Вежиця, Дроздинь, Переходичі, Старе Село.

Нагадаємо, раніше анестезіолог Сергій Дубров назвав шокуючий відсоток невакцинованих у вітчизняних лікарнях.

Як відомо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.

Читайте також: