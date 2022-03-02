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    На станції переливання крові прямує обладнання від Фонду Ріната Ахметова

    На станції переливання крові прямує обладнання від Фонду Ріната Ахметова
    фото з відкритих джерел

    Це обладнання зберігає донорську кров і фільтрує її

    63 тисячі гемоконтейнерів закупив для Міністерства Охорони Здоров'я України і найближчими днями передасть їх міністерству.

    Це життєво важливе обладнання, яке зберігає донорську кров і фільтрує її, щоб очистити від збудників захворювань.

    Контейнери, закуплені Фондом, будуть доставлені до лікарень та станцій переливання крові. Допомога надається у рамках програми «Рінат Ахметов. Порятунок життів». За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, з них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.

    Нагадаємо, 100 тисяч продуктових наборів виживання (перші 10 тисяч з яких буде відвантажено вже цього тижня) Фонд Ріната Ахметова передає до Києва.

    Також, уряд збирає продовольчу допомогу. Куди звертатись тим, хто може долучитися.

    Теги: здоров'я війна Рінат Ахметов Україна
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    На станції переливання крові прямує обладнання від Фонду Ріната Ахметова