На станції переливання крові прямує обладнання від Фонду Ріната Ахметова

Це обладнання зберігає донорську кров і фільтрує її

63 тисячі гемоконтейнерів закупив для Міністерства Охорони Здоров'я України і найближчими днями передасть їх міністерству.

Це життєво важливе обладнання, яке зберігає донорську кров і фільтрує її, щоб очистити від збудників захворювань.

Контейнери, закуплені Фондом, будуть доставлені до лікарень та станцій переливання крові. Допомога надається у рамках програми «Рінат Ахметов. Порятунок життів». За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, з них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.

Нагадаємо, 100 тисяч продуктових наборів виживання (перші 10 тисяч з яких буде відвантажено вже цього тижня) Фонд Ріната Ахметова передає до Києва.

Також, уряд збирає продовольчу допомогу. Куди звертатись тим, хто може долучитися.