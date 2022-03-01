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    Уряд збирає продовольчу допомогу. Куди звертатись тим, хто може долучитися

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    Влада закликає усіх виробників продуктів у цей час долучатись до ініціативи

    Профільні міністерства створили координаційний штаб

    Українські виробники забезпечать мільйон продуктових наборів для громадян. Мінагрополітики спільно з Мінсоцполітики розробили план забезпечення продуктами харчування усіх, хто в умовах війни потребує допомоги.
    Влада закликає усіх виробників продуктів у цей час долучатись до ініціативи.
    Створено координаційний штаб.

    Усі питання за номерами Координаційного штабу.

    + 380504375070
    + 380676785913
    + 380952683229
    + 380676785916

    Орієнтовний перелік продуктів:
    1. Крупи різні.
    2. Пластівці усіх видів.
    3. Готові сухі сніданки.
    4. Макаронні вироби.
    5. Консервація:
    - м’ясна;
    - м’ясо-рослинна;
    - рослинна.
    6. Цукор.
    7. Згущене молоко.
    8. Олія.
    9. Печиво фасоване різне.

    Заповнити онлайн форму виробники підприємств можуть за посиланням https://bit.ly/3BWeHf4

    До цієї справи уже долучились десятки виробників. Перші вантажівки з продовольством вже вирушили до столиці та населених пунктів, які в зоні бойових дій.

    Продукти отримають люди з інвалідністю, самотні люди старшого віку, багатодітні сім’ї, інші особи з маломобільних категорій та закладів соціальної сфери. Обласні соціальні служби забезпечать збір потреб та доставку продуктів адресатам.

    Набори складаються з різноманітних круп, пластівців з круп, готових сухих сніданків, м’ясних, м’ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.
    Теги: війна продукти Мінагрополітики гуманітарна допомога
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    Уряд збирає продовольчу допомогу. Куди звертатись тим, хто може долучитися