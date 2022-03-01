Уряд збирає продовольчу допомогу. Куди звертатись тим, хто може долучитися
Влада закликає усіх виробників продуктів у цей час долучатись до ініціативи
Профільні міністерства створили координаційний штаб
Українські виробники забезпечать мільйон продуктових наборів для громадян. Мінагрополітики спільно з Мінсоцполітики розробили план забезпечення продуктами харчування усіх, хто в умовах війни потребує допомоги.
Влада закликає усіх виробників продуктів у цей час долучатись до ініціативи.
Створено координаційний штаб.
Усі питання за номерами Координаційного штабу.
+ 380504375070
+ 380676785913
+ 380952683229
+ 380676785916
Орієнтовний перелік продуктів:
1. Крупи різні.
2. Пластівці усіх видів.
3. Готові сухі сніданки.
4. Макаронні вироби.
5. Консервація:
- м’ясна;
- м’ясо-рослинна;
- рослинна.
6. Цукор.
7. Згущене молоко.
8. Олія.
9. Печиво фасоване різне.
Заповнити онлайн форму виробники підприємств можуть за посиланням https://bit.ly/3BWeHf4
До цієї справи уже долучились десятки виробників. Перші вантажівки з продовольством вже вирушили до столиці та населених пунктів, які в зоні бойових дій.
Продукти отримають люди з інвалідністю, самотні люди старшого віку, багатодітні сім’ї, інші особи з маломобільних категорій та закладів соціальної сфери. Обласні соціальні служби забезпечать збір потреб та доставку продуктів адресатам.
Набори складаються з різноманітних круп, пластівців з круп, готових сухих сніданків, м’ясних, м’ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.
Влада закликає усіх виробників продуктів у цей час долучатись до ініціативи.
Створено координаційний штаб.
Усі питання за номерами Координаційного штабу.
+ 380504375070
+ 380676785913
+ 380952683229
+ 380676785916
Орієнтовний перелік продуктів:
1. Крупи різні.
2. Пластівці усіх видів.
3. Готові сухі сніданки.
4. Макаронні вироби.
5. Консервація:
- м’ясна;
- м’ясо-рослинна;
- рослинна.
6. Цукор.
7. Згущене молоко.
8. Олія.
9. Печиво фасоване різне.
Заповнити онлайн форму виробники підприємств можуть за посиланням https://bit.ly/3BWeHf4
До цієї справи уже долучились десятки виробників. Перші вантажівки з продовольством вже вирушили до столиці та населених пунктів, які в зоні бойових дій.
Продукти отримають люди з інвалідністю, самотні люди старшого віку, багатодітні сім’ї, інші особи з маломобільних категорій та закладів соціальної сфери. Обласні соціальні служби забезпечать збір потреб та доставку продуктів адресатам.
Набори складаються з різноманітних круп, пластівців з круп, готових сухих сніданків, м’ясних, м’ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.