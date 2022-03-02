Банкова прокоментувала «нового президента України Януковича»

Вранці 2 березня ЗМІ розповсюдили інформацію, що Янукович у Мінську очікує, коли російські війська посадять його правити у Києві

Сьогодні стало відомо, що влада РФ привезла президента-втікача Віктора Януковича до Мінська та готує його до спецоперації для проголошення «президентом України». Таку інформацію розповсюдили українські ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці. Офіс президента відреагував на цю інформацію. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у такій феєричній історії з «Януковичем, який у Мінську» важливими є кілька аспектів.

«Перший і ключовий: будь-яка згадка прізвища Янукович як якась «можливість» у черговий раз показує нам тотальне незнання РФ реальних настроїв в Україні. Повна відсутність розуміння, що за країна. Жодної об'єктивної аналітики у росіян ніколи не було - звідси такі вбивчі рішення. З цього ряду – пропагандистські розповіді про «масові зустрічі російських танків квітами». Насправді, жодних, навіть одиничних «зустрічей» немає - тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами», – каже Подоляк.

У РФ помилково сподівалися, що до них будуть ставитись по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників. З цієї ж низки впевненість російських еліт у тому, що у нас вулицями марширують стотисячні армії націоналістів. Тобто, вони взагалі нічого не розуміють в Україні.

«Другий аспект цієї дивної історії полягає в тому, що Янукович – це ж абсолютний «політичний труп». Настільки давній аутсайдер із токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало. Безперечно це спровокує лише ще більший опір. Як, до речі, і прізвища Медведчука із Мураєвим. Цілком негативні персонажі з мінусовою репутацією. Йдеться навіть не про тотальну відсутність менеджерських навичок і безмежну дурість зазначених осіб. А про їхню повну несумісність з українським контекстом», – наголосив Подоляк.

Як відомо, сьогодні має відбутися другий раунд переговорів між Україною та окупантом.

Кремль заявив, що російська делегація сьогодні ввечері чекатиме на українських переговорників. Також в офіційному повідомленні йдеться про те, що представники країни-агресорки чекають на продовження розмови.

Нагадаємо, 28 лютого пройшли перші переговори між Україною і Росією. Відомо, що українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії. Потім делегації попрямували в столиці, щоб обговорити подальші кроки з керівництвом країн.

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