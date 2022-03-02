  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Тихий
рус
    Думки вголос

    Російська імперія вже скоро сконає

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путіну теж зроблять місце в Мавзолеї? - Російська імперія вже скоро сконає
    Путіну теж зроблять місце в Мавзолеї?
    фото з відкритих джерел

    День смерті сталіна/путіна = день народження надії

    Саме в ці дні то було, 69 років тому. 1 березня Сталіна гепнув інсульт. Він лежав у калюжі власної сечі, а його двірня боялася й наблизитися до поваленого сатани. 2 березня все-таки повідомили закляклій в жаху країні про хворобу вбивці мільйонів людей. Почали публікувати бюлетені про «стан здоров’я». Тоді ж в історію навічно увійшов цей медичний термін – «дихання Чейн-Стокса». Компетентні люди, як його почули – так і сказали: ХАНА! 5 березня Сталін подох.

    …І от що на початку березня 2022 року почулося зі Сходу – нелюдське уже дихання Чейн-Стокса! Може, Путіна ще не завалив інсульт, але він уже повалений, де-факто – лежить у калюжі, яку напустив сам, на горах власного лайна. І так само челядь боїться підійти до нього, щось сказати...

    Але це не тільки про Путіна. Дихає «Чейн-Стоксам» вся його проклята імперія – обкладена санкціями, позбавлена останніх економічних партнерів та інвестицій, відрізана в лічені дні від усього світу, забанена Мережами, позбавлена права голосу у світі, з ганьбою вигнана зі світового спорту – це вона уже хрипить і бризкає скаженою слиною. І весь світ напружився у чеканні: коли?

    Ніхто не пошкодує за імперією. Це ще тиждень тому їй якимось чудом, вкидаючи мільярди в пропаганду, вдавалося зберігати фальшиве обличчя «русского мира» - з балериною Павловою, письменником Чеховим і композитором Шостаковичем, а тепер, до скону, у неї буде лише оця ботоксна ряха з виряченими буркалами – Путін.

    Ми не можемо сказати, коли скінчиться агонія, але ми точно знаємо, як вона закінчується. Синдром Чейн-Стокса винятків не робить. Імперія скоро здохне.

    І це все зробила Україна, українці, стікаючи кров’ю і не поступаючись гідністю. Даруйте, але саме зараз – час пафосу, і я не соромлюсь його.

    Яка вселенська честь належати до української нації!

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія війна Путін смерть українці Йосип Сталін інсульт #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Притула
    Сергій Притула
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російська імперія вже скоро сконає