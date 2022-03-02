Білоруські кіберпартизани зламали офіційні ютуб-канали Лукашенка. Ось що там тепер показують

На каналі Академії управління при президентові Республіки Білорусь розмістили відео з промовою легенди збройних сил Білорусі

На офіціний ютуб-каналах президента Білорусі Лукашенка тепер показують звернення білоруський військовиків, які закликають не виконувати злочинні наказаи диктатора.

Зокрема на каналі Академії управління при президентові Республіки Білорусь розміщене відео з промовою легенди збройних сил Білорусі, підполковник ВДВ запасу Валерія Сахащика. Він закликав білоруських військових не виконувати злочинний наказ і не вступати у війну з Україною.





«Неможливо підготуватися до того, щоб стати героєм. Просто в житті кожної людини виникає ситуація, коли вона має зробити вчинок. Тут і зараз і або ввійти в історію, або вирішити почекати більш відповідного моменту... Зараз я вирішив записати відеоповідомлення, бо мої співвітчизники сидять у лісі на кордоні з Україною і дуже схоже на те, що найближчим часом збираються взяти участь у поганій справі, яка може мати катастрофічні наслідки для нашої країни та остаточно поховати славу та традиції військ. Можливо, не всі повернуться на батьківщину живими, бо російська армія, яка має бойовий досвід, вже три доби перебуває в пеклі. Кількість убитих налічується тисячами, полонених – сотнями, пораненими переповнені шпиталі. Жодної мети операції не досягнуто, не взяли ні Київ, ні жодного з обласних центрів».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що о 5 годині ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін поінформував його про те, що угруповання російських військ у Білорусі атакуватиме Україну.