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На Сумщині внаслідок вибуху загинув хлопчик

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Сумщині внаслідок вибуху загинув хлопчик
фото ілюстративне

Підліток знайшов вибухонебезпечний предмет у дворі будинку

В Охтирському районі на Сумщині 14-річний підліток знайшов вибухонебезпечний предмет у домогосподарстві. Внаслідок отриманих травм хлопець помер у лікарні. Про це повідомили «Суспільному» в Головному управлінні національної поліції області.

Це сталося 6 жовтня близько 10:00.

За даними правоохоронців, в домоволодінні, де стався вибух, проживає багатодітна родина.

Зі слів матері потерпілого хлопця, під час події вона разом з іншими дітьми перебувала в будинку. Її син перебував на подвір'ї та розбирав рибацькі сітки. В цей час пролунав вибух. Жінка, вибігши на подвір'я, побачила, що у сина сильно травмовані руки та тіло. Підлітка госпіталізували до медичного закладу.

За попередніми даними, в руках у підлітка вибухнув невідомий предмет.

Хлопець помер у лікарні.

Як повідомлялося, у вересні на Дніпропетровщині на одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, здетонував ворожий боєприпас, який знайшли і принесли додому діти. Унаслідок інциденту постраждав 12-річний хлопчик. Він в лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечені два приватні будинки і авто.

Теги: вибух діти Сумщина Національна поліція України

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