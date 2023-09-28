Головна Думки вголос Агія Загребельська
search button user button menu button
Агія Загребельська українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Діти війни. Дорослі діти

glavcom.ua
Мільйони українських дітей вимушено подорослішали за останній рік
фото: unicef.org

Саме зараз ми не повторимо помилок минулого. Дотиснемо. Добʼємо. Зробимо те, що мали


- Де ти, моє щастя?
- Ми ідемо з класом в укриття.
- А де Гліб?
- У нього уроки ще не закінчилися. Він також іде в укриття. В інше. Поряд. Я знаю, де він. Слідкую. Не переживай.

Діти війни. Вони відрізняють зліт МІГів, запуск шахедів та пуски ракет.

Знають, які літаки запускають Х-101, а звідки чекати Калібрів.

Вони знають прізвища світових лідерів та їх позиції щодо війни. Розповідають про заплановані зустрічі, обговорюють очікування.

Вони відслідковують, яку зброю, хто надає, що нам потрібно аби змінити хід війни та як просувається контрнаступ.

Вони готують самі сніданки, самі планують свій день. Самі піклуються про безпеку та дотримання правил.

Вони ще не розуміють, чому саме вони, але мужньо прийняли це життя.

Почуття провини, що ми не дотисли 2-5-10-20 років тому. Розраховували, що минеться. Виправдовували себе, що система міцніше. Не визнавали очевидного, щоб не виходити з зони комфорту. Кричали не так гучно, як треба було б. Зробили не так багато, як вимагалося. Навряд чи колись зможу його позбутися.

Але з висоти дорослого дитячого абсолютного кохання вони кажуть: мама, ми пишаємося тобою.

А значить саме зараз ми не повторимо помилок минулого. Дотиснемо. Добʼємо. Зробимо те, що мали. Щоб залишити їм в спадщину можливість втілити в життя найсміливіші мрії в своїй, вільній країні.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: діти українці укриття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна повинна проводити рішучі реформи, щоб мати майбутнє
Новий суспільний договір України. Яке майбутнє ми хочемо?
13 вересня, 13:21
В одному з будинків окупованої Феодосії спалахнула пожежа
Вибухи у Брянську та Феодосії, Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ: головне за ніч
31 серпня, 06:56
У Дарницькому районі столиці відкрили незвичайне укриття з автоматизованою системою доступу
У Києві з’явилося укриття під керуванням штучного інтелекту (відео)
30 серпня, 13:57
Глава МЗС Литви назвав, що матиме стратегічне значення у контрнаступі на півдні
Глава МЗС Литви назвав, що матиме стратегічне значення у контрнаступі на півдні
31 серпня, 18:05
Діти підніматимуть прапори Росії та Башкортостану
Вихованців російських дитсадків змушують співати гімн і піднімати прапор
2 вересня, 12:09
Насипний міст через озеро в Калинівці
Скандал у мережі: влада Київщини засипала озеро заради короткого шляху до укриття
9 вересня, 12:31
Загалом Україну представляли 25 учасників
34 медалі: Україна показала на «Іграх нескорених» найкращий результат за всю історію участі
16 вересня, 21:41
Оболонська окружна прокуратура міста Києва подасть апеляційну скаргу на рішення слідчого судді у справі продажу дітей за кордон
Київська прокуратура оскаржить домашній арешт організатору схеми продажу дітей
Вчора, 09:44
Дмитро був веселим, добрим та товариським
У квартиру влучили ворожі снаряди. Згадаймо 8-річного Дмитра Кос’янова
19 вересня, 09:00

Агія Загребельська

Діти війни. Дорослі діти
Діти війни. Дорослі діти
Внесок у Перемогу, який може зробити кожен
Внесок у Перемогу, який може зробити кожен
Як працює магія «Міжнародних спонсорів війни»?
Як працює магія «Міжнародних спонсорів війни»?
Цікава історія з російськими кібер інженерами
Цікава історія з російськими кібер інженерами
Коли санкції задушать Росію?
Коли санкції задушать Росію?
Росіяни отримали болючий санкційний удар
Росіяни отримали болючий санкційний удар

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
32K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
27K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
17K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
17K
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)
16K
Мільйон доларів у сейфі – не хабар. У справі Князєва новий поворот

Новини

Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Сьогодні, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту