Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Через вибух нафтопроводу на Франківщині постраждали діти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Через вибух нафтопроводу на Франківщині постраждали діти
На місці інциденту чергують 13 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС
фото: ДСНС України

Травми отримали дев’ятеро осіб

Після вибуху нафтопроводу в селі Стримба Надвірнянського району на Івано-Франківщині рятувальники обробили залишки нафтопродуктів у місцевому потічку сорбентом. Про це інформує ДСНС України.

Через вибух нафтопроводу на Франківщині постраждали діти фото 1

Облаштовано сім бонових огороджень загальною довжиною 14 м.

Через вибух нафтопроводу на Франківщині постраждали діти фото 2

За даними рятувальників, постраждали дев’ятеро осіб, в тім числі двоє дітей. П’ятеро потерпілих госпіталізовано.

Через вибух нафтопроводу на Франківщині постраждали діти фото 3

«Роботи завершено. На місці чергують 13 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, поблизу села Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм).

Раніше повідомлялося, що під Івано-Франківськом у суботу, 30 вересня, стався потужний вибух.

Також у Полтавській області пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі. 

Читайте також: Прорив нафтопроводу на Івано-Франківщині: «Укрнафта» зробила заяву

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники вже загасили пожежу, яка сталася через прорив
Прорив нафтопроводу на Івано-Франківщині: «Укрнафта» зробила заяву
Сьогодні, 19:53
Пожежу гасили 18 рятувальників
Прорив нафтопроводу на Франківщині: рятувальники загасили пожежу
Сьогодні, 18:56
Нафтопродукти розлилися та загорілися
На Франківщині прорвало нафтопровід, є постраждалі
Сьогодні, 17:57

Події в Україні

Україна стане одним із ключових світових виробників зброї – Зеленський
Україна стане одним із ключових світових виробників зброї – Зеленський
Через вибух нафтопроводу на Франківщині постраждали діти
Через вибух нафтопроводу на Франківщині постраждали діти
Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено дитину
Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено дитину
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
Прорив нафтопроводу на Івано-Франківщині: «Укрнафта» зробила заяву
Прорив нафтопроводу на Івано-Франківщині: «Укрнафта» зробила заяву
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють щільність мінних загороджень – Генштаб
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють щільність мінних загороджень – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
6087
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
5023
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
3349
Масована нічна атака: скільки дронів знищено на Одещині
3199
Пропагандисти заявили, що знайшли російський паспорт Олени Зеленської
2725
На Вінничині пролунали вибухи
2500
Ракетний удар по Краматорську: з'явилися фото наслідків

Новини

Окупанти намагаються відновити втрачене положення: Генштаб назвав «гарячі» райони
Сьогодні, 07:09
Сухо й тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 05:02
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Вчора, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Вчора, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Вчора, 16:57

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту