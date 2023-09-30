Через вибух нафтопроводу на Франківщині постраждали діти

На місці інциденту чергують 13 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС

Травми отримали дев’ятеро осіб

Після вибуху нафтопроводу в селі Стримба Надвірнянського району на Івано-Франківщині рятувальники обробили залишки нафтопродуктів у місцевому потічку сорбентом. Про це інформує ДСНС України.

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Облаштовано сім бонових огороджень загальною довжиною 14 м.

За даними рятувальників, постраждали дев’ятеро осіб, в тім числі двоє дітей. П’ятеро потерпілих госпіталізовано.

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«Роботи завершено. На місці чергують 13 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, поблизу села Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм).

Раніше повідомлялося, що під Івано-Франківськом у суботу, 30 вересня, стався потужний вибух.

Також у Полтавській області пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі.