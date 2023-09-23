На Дніпропетровщині діти принесли додому боєприпас: печальні наслідки

Унаслідок інциденту постраждав 12-річний хлопчик

На Дніпропетровщині у суботу внаслідок вибуху боєприпаса постраждав 12-річний хлопчик, пошкоджено два приватні будинки і авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Нещасний випадок стався сьогодні в Першотравневській громаді Нікопольського району. На одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, здетонував ворожий боєприпас, який днями знайшли і принесли додому діти», – повідомив Лисак.

Унаслідок інциденту постраждав 12-річний хлопчик. Він в лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечені два приватні будинки і авто.

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Нагадаємо, що 17 вересня під час польових робіт на Херсонщині травмувався тракторист. Інцидент стався в селі Максима Горького, що в Бериславському районі області. Тракторист у полі наїхав на російську міну. «Внаслідок детонації боєприпасу 45-річний чоловік отримав осколкові поранення кінцівок, опіки. Стан потерпілого – важкий», – йдеться в повідомленні ОВА.

Крім того, на початку квітня на Київщині 34-річний водій трактора підірвався на міні, його госпіталізували, а поряд знайшли ще 13 мін. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.