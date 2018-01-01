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    Суспільство

    На український ринок праці чекає провал: роботодавці не реагують на відтік кадрів

    В Україні більшість роботодавці не стимулють співробітників залишатися в країні
    Більшість працівників не помічають за останні три роки турботи з боку роботодавця (31,5% серед усіх респондентів і 69,4% серед найманих працівників або чиновників). Такі результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення DT.UA. [READ_MORE] За цей період істотно підвищена або проіндексована
    • Сьогодні, 13:15
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    У пошуках більших заробітків українці їдуть з країни
    У пошуках більших заробітків українці їдуть з країни

    В Україні більшість роботодавці не стимулють співробітників залишатися в країні

    Більшість працівників не помічають за останні три роки турботи з боку роботодавця (31,5% серед усіх респондентів і 69,4% серед найманих працівників або чиновників). Такі результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення DT.UA.

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    За цей період істотно підвищена або проіндексована зарплата у малої частки працівників (11,8 і 26,2%, відповідно).

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    На думку авторів статті, основна маса роботодавців не усвідомлює, який провал їх чекає через кілька років на українському ринку праці.

    «Власник «Нової пошти» В'ячеслав Клімов і деякі інші бізнесмени неодноразово підкреслювали, що роботодавці, у першу чергу бізнесмени, повинні не словом, а ділом реагувати на відтік кадрів з України і почати боротися за людей, поліпшуючи фінансові та інші умови праці, стимулюючи співробітників залишатися в країні», — йдеться в статті.

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