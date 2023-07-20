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Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
20 липня опади минуть лише схід країни
фото з відкритих джерел

Вночі в деяких місцях дощитиме, а під час грози на центральних та південних територіях можливі пориви вітру до 15-20 м/с

В Україні 20 липня передбачаються дощі та грози у різних областях. Опади будуть більш інтенсивними на заході, в Одеській та Вінницькій областях, а також на більшій частині території країни вдень. Проте, східні області залишаться поза дощами. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Мінлива хмарність очікується в регіонах. Вночі в деяких місцях дощитиме, а під час грози на центральних та південних територіях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі в Україні коливатиметься в межах +13-18°, а вдень більшість регіонів зазнає тепла зі стовпчиками термометрів від +23-28°. Особливо на півдні країни вночі повітря буде теплішим, +17-22°, а вдень температура підніметься до +27-32°.

Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня фото 1

На Київщині на 20 липня - мінлива хмарність. Вночі синоптики опадів не прогнозують. Втім, вдень будуть короткочасні дощі, а місцями грози.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +13-18°, а вдень підніметься до +23-28°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла, вдень – +25-27°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України і оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

За даними прогнозу, 20 липня вночі у західних областях, Одеській та Вінницькій областях очікуються грози.  Вдень грози прогнозуються також у центральних та південних областях країни.

Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня фото 2

 

Теги: прогноз погоди повітря вітер дощ

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