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Посеред вулиці утворилася гора із білих «лад»: Сочі накрила потужна злива (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посеред вулиці утворилася гора із білих «лад»: Сочі накрила потужна злива (фото)
У Сочі пройшли потужні дощі
фото: ТАСС

На опублікованих кадрах видно гори потрощених автомобілів, які знесло водою.

У російському Сочі через сильні опади вулиці перетворилися на річки,  вода зносила усе на своєму шляху. Про це повідомляють росЗМІ і публікують фото наслідків водної стихії.

На опублікованих кадрах видно гори потрощених автомобілів, які знесло водою.  

«Близько 10 автомобілів забрало потоком води через сильну зливу в Сочі, за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає», – повідомили у пресслужбі МНС Краснодарського краю.

6 фото
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Нагадаємо, у середині червня у Сочі з берегів вийшла річка Мацеста. Внаслідок чого було підтоплено спальні райони, на вулицях стояли автомобілі – вода сягала практично дахів. Сильно затопило Хостинський район через зливи.

Теги: річка росія негода потоп дощ

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