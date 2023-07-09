Посеред вулиці утворилася гора із білих «лад»: Сочі накрила потужна злива (фото)

На опублікованих кадрах видно гори потрощених автомобілів, які знесло водою.

У російському Сочі через сильні опади вулиці перетворилися на річки, вода зносила усе на своєму шляху. Про це повідомляють росЗМІ і публікують фото наслідків водної стихії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На опублікованих кадрах видно гори потрощених автомобілів, які знесло водою.

«Близько 10 автомобілів забрало потоком води через сильну зливу в Сочі, за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає», – повідомили у пресслужбі МНС Краснодарського краю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

6 фото На весь екран











Нагадаємо, у середині червня у Сочі з берегів вийшла річка Мацеста. Внаслідок чого було підтоплено спальні райони, на вулицях стояли автомобілі – вода сягала практично дахів. Сильно затопило Хостинський район через зливи.