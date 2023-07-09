Посеред вулиці утворилася гора із білих «лад»: Сочі накрила потужна злива (фото)
На опублікованих кадрах видно гори потрощених автомобілів, які знесло водою.
У російському Сочі через сильні опади вулиці перетворилися на річки, вода зносила усе на своєму шляху. Про це повідомляють росЗМІ і публікують фото наслідків водної стихії.
На опублікованих кадрах видно гори потрощених автомобілів, які знесло водою.
«Близько 10 автомобілів забрало потоком води через сильну зливу в Сочі, за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає», – повідомили у пресслужбі МНС Краснодарського краю.
Нагадаємо, у середині червня у Сочі з берегів вийшла річка Мацеста. Внаслідок чого було підтоплено спальні райони, на вулицях стояли автомобілі – вода сягала практично дахів. Сильно затопило Хостинський район через зливи.
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