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На війні загинув керівник відділу освіти Коломиї Любомир Бордун

Надія Клочко
glavcom.ua
На війні загинув керівник відділу освіти Коломиї Любомир Бордун
Любомир Бордун загинув у боях на Донеччині
фото з відкритих джерел

Любомир Бордун пішов захищати Україну з перших днiв повномасштабного вторгнення Росії

У бою з окупантами на Донеччині загинув начальник управління освіти Коломийської міської ради, що на Івано-Франківщині, Любомир Бордун. Про це повідомив очільник Коломийської громади Богдан Станіславський.

«Війна у нас забрала Любомира Бордуна – захисника, воїна, депутата Коломийської міської ради двох скликань, начальника управління освіти. Як би це не було важко визнавати, але це правда», – йдеться в повідомленні.

Любомир Бордун пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Воїн захищав Україну у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. 

«Любомир – непересічна людина. Завдяки своїй старанній праці заробив авторитет та повагу серед колег, освітян, батьків та всіх інших жителів нашої громади. Людина з великої букви. Справжній професіонал, великий патріот, люблячий батько, чоловік та син, хороший друг. Я щиро співчуваю рідним з цією непоправною втратою. Розділяю з вами цей біль. Повірте, Любомир назавжди залишиться в нашій пам'яті та наших серцях», – написав Станіславський.

Любомиру було 38 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що боронячи Україну від російського вторгнення, загинула захисниця України Мар'яна «Квітка». Уродженка Івано-Франківщини, вона 14 років прожила в Італії, однак після повномасштабного нападу Росії на Україну повернулася додому.

Теги: війна Івано-Франківщина

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