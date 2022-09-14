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«Справжній у всьому». Нардеп Потураєв розповів про свого товариша, який загинув на війні

Надія Клочко
glavcom.ua
«Справжній у всьому». Нардеп Потураєв розповів про свого товариша, який загинув на війні
Василь Горзов загинув у боях з ворогом на Донеччині
фото з відкритих джерел

«Щодня ми втрачаємо таких людей. Які просто пішли виконати для своєї країни і кожного з нас цю роботу»

Народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв оприлюднив у Facebook зворушливий допис про свого друга Василя Горзова, який загинув під час бойових дій на Донеччині.

«Сьогодні поховали товариша. Сам з Закарпаття, але вже більше 20 років, як киянин. А загинув на Донеччині. Ось така українська географія у одній долі. Він не був відомий, чи багатий. І друзів у соцмережах у нього не було – бо не користувався він соцмережами. А був він справжній майстер, який міг збудувати дім, зробити будь-які меблі, полагодити все, що вийшло з ладу», – розповів нардеп.

Потураєв зазначив, що Василь Горзов завжди був готовий прийти на допомогу там, де його потребували.

«Приходив, і нікуди наче не поспішаючи, робив все, що просили якісніше і швидше за будь-яку тричі сертифіковану і розрекламовану фірму. З смаком пив чорну каву, курив цигарку, обговорював «життя» чи новини, або розповідав якісь історії.

Не знаю чому, але у розмові з ним ти завжди посміхався. Не тому, що там обов’язково було щось смішне, а чомусь глибоко прихованому – може, контрасту між насправді справжнім і тим, що нам таким часто помилково здається?

Бо різницю між справжнім і штучним він відчував і бачив з першого погляду. Бо сам був справжнім.

- Василю, тут прийшла біда, прийдеш? – запитала у нього Україна.
- Ну, що ж – піду! – так само спокійно відповів він.

Тепер він повернувся додому назавжди», – йдеться у дописі.

Нардеп з жалем зазначив, що Україна на війні щодня втрачає таких людей, яким був Василь Горзов.

«Щодня ми втрачаємо таких людей. Які просто пішли виконати для своєї країни і кожного з нас цю роботу. Які, можливо, не встигли зробити славетних подвигів, звільнити сіл і міст під час контрнаступу. Які просто прийняли у свої тіла «чисельні осколкові поранення, несумісні з життям». Які закрили нас собою.

Земля тобі пухом і Царство Небесне, старший сержант Збройних сил України Василь Михайлович Горзов. Воїн, майстер, син, чоловік і батько - справжній у всьому. Старий наш друг, Вася – вічна тобі пам’ять!» – написав Потураєв.

«Справжній у всьому». Нардеп Потураєв розповів про свого товариша, який загинув на війні фото 1

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо про загибель уродженки Челябінська Ольги Сімонової, яка зреклася російського громадянства та пішла воювати за Україну. 

Також раніше повідомлялося, що у боях в Україні загинув лікар-доброволець із Британії

Теги: Микита Потураєв війна

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