На Волині священика Московського патріархату спіймали на крадіжці церковного начиння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди викликали працівників поліції, які склали протокол по факту злочину

Громада Свято-Луківського храму перейшла до Православної церкви України, а священик залишився вірним Московській церкві

Священик Московського патріархату намагався поцупити церковне начиння та літературу з Свято-Луківського храму на Волині, громада якого перейшла до Православної церкви України. Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної церкви України, пише ZIK.

У Локачинському районі селяни зафіксували факт викрадення церковного начиння та літератури з їх Свято-Луківського храму священиком Московського патріархату.

Жителі села побачили автомобіль священика ввечері біля церкви, а потім помітили і його з речами.

Нещодавно у селі відбулись збори парафіян, які прийняли рішення приєднатись до Православної церкви України. Священик відмовився перейти з громадою і залишився вірним Московському патріархату.

Тому люди викликали працівників поліції, які склали протокол по факту злочину.

Також нагадаємо, що 13 лютого стало відомо про перехід до Православної церкви України ще двох релігійних громад Харківської області.

Як повідомлялося, на зустрічі 11 лютого члени Святої спільноти гори Афон чітко висловились щодо тиску з боку Росії про надання Українській церкві автокефалії.

Афонські монахи відповіли на тиск РПЦ по Україні, висловивши повну консолідацію позицій зі Вселенським патріархом, до канонічної юрисдикції якого належить Свята гора Афон: «Ми залишаємося на стороні Вселенського патріархату і не будемо миритися з його приниженням».Представники гори Афон пояснили, чому залишаються на стороні Вселенського патріархату: «Тому що еллінізм і Вселенський патріархат мають першість у православ'ї».

Нагадаємо, у МОН заявили, що у 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, до яких внесуть історичну подію – отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

За інформацією члена Синоду помісної церкви Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат - 15%.