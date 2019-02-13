Ще дві релігійні громади Харківщини приєдналися до Єдиної української церкви



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Єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан під час зустрічі з військовими

Станом на 7 лютого до Харківської єпархії приєднались чотири громади

На сьогоднішні є рішення ще двох релігійних громад Харківської області про зміну канонічної підпорядкованості. Обидва рішення прийнято на загальних зборах громад, де було вирішено про перехід з Московського патріархату до Єдиної помісної української православної церкви.

Одна з громад, парафія Святого Мученика Іоанна Воїна, діє в Харкові, інша парафія святого благовірного князя Олександра Невського с.Чайківка Дергачівського району Харківської області.

Отож, станом на 7 лютого 2019 року до Харківської єпархії приєднались 4 громади.

Харківська єпархія на чолі з керуючим - єпископом Харківським і Богодухівським Митрофаном, закликають кожного й надалі невтомно працювати на ниві служіння Богу, Україні та єдиній Помісній українській православній церкві.

На зустрічі 11 лютого члени Святої спільноти гори Афон чітко висловились щодо тиску з боку Росії про надання Українській церкві автокефалії.

Афонські монахи відповіли на тиск РПЦ по Україні, висловивши повну консолідацію позицій зі Вселенським патріархом, до канонічної юрисдикції якого належить Свята гора Афон: «Ми залишаємося на стороні Вселенського патріархату і не будемо миритися з його приниженням».Представники гори Афон пояснили, чому залишаються на стороні Вселенського патріархату: «Тому що еллінізм і Вселенський патріархат мають першість у православ'ї».

Нагадаємо, у МОН заявили, що у 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, до яких внесуть історичну подію – отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

За інформацією члена Синоду помісної церкви Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат - 15%.