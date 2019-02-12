Представники Афону: Ми на боці Вселенського патріархату, і не терпітимемо, коли його принижують



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Фото: romfea.gr

11 лютого відбулась зустріч представники Афону, на якій вони висловили позицію щодо питання надання Українській церкві автокефалії

На зустрічі 11 лютого члени Святої спільноти гори Афон чітко висловились щодо тиску з боку Росії про надання Українській церкві автокефалії. Про це повідомляє Cerkvarium.org з посиланням на грецьке онлайн-видання Romfea.

Афонські монахи відповіли на тиск РПЦ по Україні, висловивши повну консолідацію позицій зі Вселенським патріархом, до канонічної юрисдикції якого належить Свята гора Афон: «Ми залишаємося на стороні Вселенського патріархату і не будемо миритися з його приниженням».

Зустріч Святої спільноти відбувалась в закритому непублічному форматі. На ній було розглянуто проблему суперечок, що виникли між предстоятелями помісних православних церков, а також на Афоні.

Представники гори Афон пояснили, чому залишаються на стороні Вселенського патріархату: «Тому що еллінізм і Вселенський патріархат мають першість у православ'ї».

Проте було висловлено спільне бажання наразі утримуватись від публічних заяв, щоб не викликати неправильних тлумачень, і було вирішено почекати, поки не створяться відповідні умови для винесення остаточного рішення по Україні.

Представник святогірської братії в коментарі Romfea.gr сказав: «Важливо зберегти єдність Святих монастирів і надати всім чітке послання, що ніхто не зможе використовувати Афон. Афон для всіх. Ми хочемо зберегти мир і єдність церкви. Але як Афон ми не дозволимо, щоб еллінізм і Вселенський патріархат було принижено».

Представник також додав: «Свята спільнота має достатньо мудрості та досвіду, щоб Афон не був інструментом і важелем тиску заради чужих цілей».

Нагадаємо, у МОН заявили, що у 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, до яких внесуть історичну подію – отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

За інформацією члена Синоду помісної церкви Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат - 15%.