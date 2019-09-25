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    Суспільство

    На Закарпатті проходять масові обшуки у держустановах

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    На Закарпаття прилетіли спецпризначенці літаком та гвинтокрилом - На Закарпатті проходять масові обшуки у держустановах
    На Закарпаття прилетіли спецпризначенці літаком та гвинтокрилом

    Обшуки здійснюються в рамках розслідування справи про замах на життя начальника управління захисту економіки області Андрія Іванківа - правозахисник

    На Закарпатті проходять масштабні обшуки.

    Про це повідомив у соцмережі Facebook  місцевий правозахисник Роман Келемен, пише Інтерфакс-Україна.

    «В Ужгороді та Мукачеві проводяться чисельні обшуки у різних людей, поліція приведена в посилений режим охорони. В Хусті навіть взяли в облогу Хустську міську раду та пропускають всіх в будівлю по посвідченнях (інші кажуть, що взяли когось на хабарі). Обшуки проводяться навіть у братів Балог. На Закарпаття прилетіли спецпризначенці літаком та гвинтокрилом. В операції задіяні 600 спецпризначенців», - написав Келемен.

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    Правозахисник також додав, «є такі чутки», що обшуки здійснюються в рамках розслідування справи про замах на життя начальника управління захисту економіки області Андрія Іванківа, у якого кілька разів стріляли з автоматичної зброї.

    «На Закарпаття прилетіли спецпризначенці літаком та гвинтокрилом. В операції задіяно 600 спецпризначенців», - пише Келемен.

    У Національній поліції України підтвердили факт проведення обшуків у Закарпатській області.

    У Закарпатській облдержадміністрації запевняють, що в області все спокійно.

    «У нас нічого надзвичайного не відбувається. Ну, розкриваються певні злочини і проводяться спецоперації силовими службами. Про цю спецоперацію, яка нібито проходить зараз, я знаю зі ЗМІ. До нас жодних офіційних повідомлень не надходило з цього приводу. Знаємо те, що є у ЗМІ», - сказав керівник пресслужби ОДА Норберт Ковш.

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