На Закарпатті поліція затримала членів угруповання, яке обкрадало термінали I-Box



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Чоловіки умисно, з метою викрадення грошей, пошкоджували техніку та зникали з місця злочину

У Закарпатській області правоохоронці затримали членів угруповання, які обкрадали термінали «I-Box». Про це повідомляє місцева поліція.

Зазначається, що троє чоловіків обгрунтовано підозрюються у вчиненні крадіжок та умисному пошкодженні платіжних терміналів «I-Box».

«Зловмисники - це троє мешканців міста Мукачево віком від 24-х до 31-го років. Чоловіки вже не вперше потрапляють у поле зору правоохоронців. Раніше вони фігурували у справах щодо незаконного обігу наркотичних препаратів. Автомобіль ВАЗ-2110, на якому пересувалися чоловіки, помістили на арештмайданчик», - йдеться у повідомленні.

Також cтаном на тепер йдеться про 13 випадків.

Орудували злочинці в Іршаві, Виноградові, у Мукачеві.

Зазначимо, що випадок, що мав місце в Ужгороді, у мережі набув особливого резонансу, адже йшлося про крадіжку з терміналу на автобусній зупинці по вулиці Митна.

Дії зловмисників кваліфіковано за статтею 194 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна та крадіжка з проникненням).