Наближається атмосферний фронт: погода різко зміниться

У центральних областях 4 травня може бути сильний вітер

У середу, 4 травня, Україну перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощі та грози. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Атмосферний фронт проходитиме завтра територією України і принесе, не зважаючи на воєнну термінологію – фронт, зовсім мирні дощ та подекуди грозу у центральні, західні області, на Харківщину, Одещину та Миколаївщину», – розказала синоптикиня.

За її прогнозом, 4 травня на сході та півдні України буде +17...+22 градуси, дещо свіжішим виявиться повітря у північних та північно-східних областях, +12...+16 градусів, на решті території передбачається +14...+17 градусів.

«Ночі все ж – холодні, найближчої передбачається +5...+9 градусів. А ось парочка наступних ночей побудуть ще й із невеликими заморозками у більшості областей України, окрім південної частини», – попередила вона.

Також Наталка Діденко зазначила, що у центральних областях 4 квітня може бути сильний вітер переважно північного напрямку.

Нагадаємо, в Київській області синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Адже за кілька днів по Київщині очікуються заморозки.