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    Дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 3 травня

    Упродовж вівторка, 3 травня, дощитиме на Заході та Півночі - Дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 3 травня
    Упродовж вівторка, 3 травня, дощитиме на Заході та Півночі
    фото: glavcom.ua

    Сьогодні в країні буде мінливо хмарна погода

    У вівторок, 3 травня, в Україні буде тепло, у деяких регіонах ітимуть короткочасні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, у північних областях місцями очікується невеликий дощ, вдень у більшості західних областей помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

    Температура вночі 3-8°, у східних областях 1-6° тепла, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°.

    У Києві 3 травня вночі без опадів, вдень ітиме невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.

    Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що вівторок завітає до українців з дощами. Також варто очікувати на грози. Водночас й сонце визирне у багатьох областях.

    Діденко наголосила, що упродовж вівторка, 3 травня, дощитиме на Заході та Півночі. Негода також торкнеться Вінниччини. В областях може лунати грім. Місцевих жителів закликали не лякатися.

    Тим часом на Півдні та Сході більшість дня буде сонячною. Прогнозують помірний весняний вітер.

    «Температура повітря 3 травня очікується комфортною, протягом дня +15...+20 градусів. І нарешті ночі поступово стають трохи теплішими, принаймні, без заморозків», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна повітря вітер негода дощ Наталка Діденко
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    Дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 3 травня