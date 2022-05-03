Дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 3 травня

Упродовж вівторка, 3 травня, дощитиме на Заході та Півночі

Сьогодні в країні буде мінливо хмарна погода

У вівторок, 3 травня, в Україні буде тепло, у деяких регіонах ітимуть короткочасні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у північних областях місцями очікується невеликий дощ, вдень у більшості західних областей помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8°, у східних областях 1-6° тепла, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°.

У Києві 3 травня вночі без опадів, вдень ітиме невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°.

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що вівторок завітає до українців з дощами. Також варто очікувати на грози. Водночас й сонце визирне у багатьох областях.

Діденко наголосила, що упродовж вівторка, 3 травня, дощитиме на Заході та Півночі. Негода також торкнеться Вінниччини. В областях може лунати грім. Місцевих жителів закликали не лякатися.

Тим часом на Півдні та Сході більшість дня буде сонячною. Прогнозують помірний весняний вітер.

«Температура повітря 3 травня очікується комфортною, протягом дня +15...+20 градусів. І нарешті ночі поступово стають трохи теплішими, принаймні, без заморозків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.