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    Синоптики на Київщині оголосили I рівень небезпечності

    Синоптики на Київщині оголосили I рівень небезпечності
    фото: glavcom.ua

    В області очікуються заморозки

    У Київській області синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Адже за кілька днів по Київщині очікуються заморозки, повідомляє «Укргідрометцентр».

    «5-6 травня вночі по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°», –йдеться у повідомленні.

    Синоптики зазначають, що у самому місті Києві заморозки не очікуються.

    Нагадаємо, у вівторок, 3 травня, в Україні буде тепло, у деяких регіонах ітимуть короткочасні дощі. Так, за прогнозами синоптиків, у північних областях місцями очікується невеликий дощ, вдень у більшості західних областей помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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    Теги: прогноз погоди війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Синоптики на Київщині оголосили I рівень небезпечності