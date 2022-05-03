Синоптики на Київщині оголосили I рівень небезпечності

В області очікуються заморозки

У Київській області синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Адже за кілька днів по Київщині очікуються заморозки, повідомляє «Укргідрометцентр».

«5-6 травня вночі по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°», –йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначають, що у самому місті Києві заморозки не очікуються.

Нагадаємо, у вівторок, 3 травня, в Україні буде тепло, у деяких регіонах ітимуть короткочасні дощі. Так, за прогнозами синоптиків, у північних областях місцями очікується невеликий дощ, вдень у більшості західних областей помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.