Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла
Українці демонструють турботу одне про одного в умовах відключень електрики
Після початку масових відключень електроенергії у містах України, які стали наслідком російських обстрілів енергетичної інфраструктури, українці почали залишати у ліфтах своїх будинків «набори виживання» на випадок, якщо їхні сусіди застрягнуть у знеструмленому ліфті. Відповідними фото українці діляться у соцмережах.
Однією з перших про таку практику розповіла громадська активістка Марина Хромих.
«Мої сусіди зробили набір для виживання для тих, хто застрягне в ліфті під час відключення електроенергії. Росіяни думають, що можуть нас тероризувати. Вони мало знають. Ми сильніші, ніж будь-коли!» – написала вона у Twitter.
Згодом у мережі почали з’являтися десятки фото таких «наборів виживання». Зазвичай до набору входить невеликий запас їжі тривалого зберігання, а також вода. Також у наборі можуть міститися пледи, серветки, ліхтарики, заспокійливе пакети та навіть підгузники для дорослих.
У деяких ліфтах з’явилися навіть стільці на випадок, якщо знеструмлення затягнеться.
Волонтери закликають сусідів не користуватися запасами із екстрених наборів у ліфтах без потреби.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 31 жовтня, графіки відключення електроенергії на території України стануть плановими, а не аварійними.
Як раніше повідомлялося, для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.
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