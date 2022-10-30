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Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла

Надія Клочко
glavcom.ua
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла
Українці залишають у ліфтах речі, які можуть стати у нагоді на випадок знеструмлення
фото: PashaXVI/Twitter

Українці демонструють турботу одне про одного в умовах відключень електрики

Після початку масових відключень електроенергії у містах України, які стали наслідком російських обстрілів енергетичної інфраструктури, українці почали залишати у ліфтах своїх будинків «набори виживання» на випадок, якщо їхні сусіди застрягнуть у знеструмленому ліфті. Відповідними фото українці діляться у соцмережах.

Однією з перших про таку практику розповіла громадська активістка Марина Хромих.

«Мої сусіди зробили набір для виживання для тих, хто застрягне в ліфті під час відключення електроенергії. Росіяни думають, що можуть нас тероризувати. Вони мало знають. Ми сильніші, ніж будь-коли!» – написала вона у Twitter.

Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 1

Згодом у мережі почали з’являтися десятки фото таких «наборів виживання». Зазвичай до набору входить невеликий запас їжі тривалого зберігання, а також вода. Також у наборі можуть міститися пледи, серветки, ліхтарики, заспокійливе пакети та навіть підгузники для дорослих.

У деяких ліфтах з’явилися навіть стільці на випадок, якщо знеструмлення затягнеться.

Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 2
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 3

Волонтери закликають сусідів не користуватися запасами із екстрених наборів у ліфтах без потреби.

Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 4
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 5
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 6
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 7
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 8
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 9
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 10
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 11
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 12
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 13
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 14
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 15
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 16
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла фото 17

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 31 жовтня, графіки відключення електроенергії на території України стануть плановими, а не аварійними

Як раніше повідомлялося, для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України

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Теги: електроенергія

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Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла
Набори для виживання у ліфтах: як українці піклуються одне про одного під час відключень світла
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