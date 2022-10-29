Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни

Альона Боженко
glavcom.ua
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
Графіки відключення електроенергії з наступного тижня стануть плановими
фото ілюстративне

Офіс президента повідомляє, що ситуація з енергозабезпеченням у державі залишається екстреною

З 31 жовтня, графіки відключення електроенергії на території України стануть плановими, а не аварійними. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Він заявив, що ситуація з енергозабезпеченням у державі залишається екстреною. 

«Продовжуємо працювати. Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення», – зазначив Кирило Тимошенко.

Разом з тим «Укренерго» зауважило, що найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення через те, що енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки. 

«На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення. Компанія працює над підготовкою нових, більш зручних графіків, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми. Вони будуть оприлюднені на початку наступного тижня. Ми повідомимо про це додатково», – зазначили в «Укренерго».

Як раніше повідомлялося, для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України. 

Додамо,  внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти

Читайте також: Як зберегти тепло в квартирі. Основні поради
Теги: електроенергія Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тарифи на електрику не зміняться до кінця опалювального сезону
Що буде з тарифами на електрику до кінця опалювального сезону: роз'яснення уряду
Вчора, 21:23
У масштабі країни економія становить 5-10%
Відключення електроенергії можуть скоротити: українці прислухались до закликів влади
Вчора, 05:11
До Святогірська і Лимана підвели електрику
Підготовка до зими. До двох деокупованих міст на Донеччині підвели електрику
Сьогодні, 01:31

Суспільство

Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Українська правозахисниця розповіла Макрону про злочини рашистів: що він відповів
Українська правозахисниця розповіла Макрону про злочини рашистів: що він відповів
Емоційні гойдалки, травми, біль втрат. Психолог про те, як нам втримати рівновагу під час війни
Емоційні гойдалки, травми, біль втрат. Психолог про те, як нам втримати рівновагу під час війни
Соловйов і Скабеєва мають бути покарані. Ініціатори «Трибуналу для Путіна» про журналістику на війні
Соловйов і Скабеєва мають бути покарані. Ініціатори «Трибуналу для Путіна» про журналістику на війні
Андрющенко повідомив, хто відповідальний за викрадення дітей з окупованого Маріуполя
Андрющенко повідомив, хто відповідальний за викрадення дітей з окупованого Маріуполя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
18K
Руки сині, а сам блідий. Путін на Валдайському форумі підігрів чутки про проблеми зі здоров'ям (фото)
14K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
10K
В Росії пришвидшують мобілізацію «мокрими штанями»
8045
Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ
7669
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів

Новини

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
27 жовтня, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
27 жовтня, 07:12

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту