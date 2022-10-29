Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни

Офіс президента повідомляє, що ситуація з енергозабезпеченням у державі залишається екстреною

З 31 жовтня, графіки відключення електроенергії на території України стануть плановими, а не аварійними. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Він заявив, що ситуація з енергозабезпеченням у державі залишається екстреною.

«Продовжуємо працювати. Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення», – зазначив Кирило Тимошенко.

Разом з тим «Укренерго» зауважило, що найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення через те, що енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки.

«На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення. Компанія працює над підготовкою нових, більш зручних графіків, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми. Вони будуть оприлюднені на початку наступного тижня. Ми повідомимо про це додатково», – зазначили в «Укренерго».

Як раніше повідомлялося, для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Додамо, внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти.