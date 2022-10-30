Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У частині Рівного зникло електропостачання: названа причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У частині Рівного зникло електропостачання: названа причина
У частині Рівного сталися аварійні відключення
фото ілюстративне

Влада закликає жителів Рівного зменшити споживання електроенергії до мінімуму

У Рівному сьогодні зранку сталися аварійні відключення електроенергії. Частина міста залишилася без світла. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк.

«Рівнеобленерго» повідомляє про аварійне відключення світла: район Грабника, центр міста., район ТзОВ «Рівнеобленерго». Аварійна бригада ТзОВ «Рівнеобленерго» працює», – йдеться в повідомленні.

Жителів міста закликають зменшити споживання електроенергії до мінімуму – не вмикати енергоємні прилади, щоб підтримати енергосистему.

Раніше повідомлялося, що вранці російські окупанти обстріляли промислову зону Енергодара, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.

Нагадаємо, енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки. Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

Читайте також:

Теги: Україна окупанти росія війна Рівне електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджено електричну підстанцію у місті Суджа
У Курській області пошкоджено електропідстанцію, губернатор заявив про атаку українських дронів
Вчора, 19:11
Грузія та Азербайджан розраховують реалізувати енергетичних проєкт за участю Румунії та Угорщини
Чотири країни підпишуть угоду про постачання електроенергії в ЄС
Вчора, 11:40
Графіки відключення електроенергії з наступного тижня стануть плановими
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
Вчора, 05:30

Події в Україні

Окупанти крадуть у себе ж теплові зори та відправляють додому (аудіо)
Окупанти крадуть у себе ж теплові зори та відправляють додому (аудіо)
Британська розвідка пояснила, як змінилася роль «Вагнера» під час війни в Україні
Британська розвідка пояснила, як змінилася роль «Вагнера» під час війни в Україні
У частині Рівного зникло електропостачання: названа причина
У частині Рівного зникло електропостачання: названа причина
Мріяла про вільну Україну та Ічкерію: минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої
Мріяла про вільну Україну та Ічкерію: минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої
Російські військові масово розривають контракти – не витримують натиску ЗСУ (аудіо)
Російські військові масово розривають контракти – не витримують натиску ЗСУ (аудіо)
Рятувальники продовжують розбирати завали і знаходити тіла у Святогірській лаврі
Рятувальники продовжують розбирати завали і знаходити тіла у Святогірській лаврі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
27K
Розвідка повідомила, де перебувають найбоєздатніші підрозділи армії РФ
23K
Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ
15K
Безпрецедентна подія. ЗСУ знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів
15K
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять
12K
Гречка у магазинах Києва здивувала ціною (фото)

Новини

Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Сьогодні, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Вчора, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
28 жовтня, 06:37

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту