У частині Рівного зникло електропостачання: названа причина

Влада закликає жителів Рівного зменшити споживання електроенергії до мінімуму

У Рівному сьогодні зранку сталися аварійні відключення електроенергії. Частина міста залишилася без світла. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк.

«Рівнеобленерго» повідомляє про аварійне відключення світла: район Грабника, центр міста., район ТзОВ «Рівнеобленерго». Аварійна бригада ТзОВ «Рівнеобленерго» працює», – йдеться в повідомленні.

Жителів міста закликають зменшити споживання електроенергії до мінімуму – не вмикати енергоємні прилади, щоб підтримати енергосистему.

Раніше повідомлялося, що вранці російські окупанти обстріляли промислову зону Енергодара, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.

Нагадаємо, енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки. Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження.