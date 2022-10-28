Екстрене відключення електроенергії у столиці: чи матимуть кияни світло
Українців закликали споживати електроенергію помірно
У Києві екстрене відключення світла триватиме й 28 жовтня. Енергосистема отримала значні пошкодження, тому виник дисбаланс. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
«З 8:25 28 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго в Києві тривають екстрені відключення світла. Через значні пошкодження і дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання. Ситуація в енергосистемі напружена» - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим українців закликали споживати електроенергію помірно:
- включати енергоємні прилади по черзі;
- максимально знизити споживання електроенергії з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00;
- бізнес закликали обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.
«Через нічну атаку 27 жовтня з ладу вийшла низка критично важливих енергетичних об'єктів. У Києві та області виник дефіцит потужності в 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці і центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» змушений вводити безпрецедентні екстрені обмеження електропостачання», – пояснили в ДТЕК.
Як раніше повідомлялося, НЕК «Укренерго» скасував екстрені відключення світла на Київщині.
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