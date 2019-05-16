Нардеп Лещенко пояснив, чому день інавгурації Зеленського для нього подвійне свято



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Анастасія Топольська і Сергій Лещенко

Зеленський набуде повноважень президента 20 травня і саме цього дня відзначає день народження кохана дружина - Лещенко

Народний депутат Сергій Лещенко пояснив, чому день інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського він вважає для себе подвійним святом.

За словами Лещенка, Зеленський набуде повноважень президента 20 травня і саме цього дня відзначає день народження його кохана дружина.

«Володимир Зеленський набуде повноважень президента 20 травня. За таке рішення проголосувала у четвер вранці Верховна Рада. Для мене це подвійне свято тому, що 20 травня - день народження коханої дружини », - написав Лещенко.

Зазначимо, у середтні квітня цього року перед другим туром виборів президента України напівгола дружина Лещенка креативно підтримала Зеленського. Відомий діджей Анастасія Топольська підтримала тоді кандидата в президенти Зеленського, опублікувавши на Facebook знімок, де вона позує в зеленій перуці і прозорому бюстгальтері, підписавши його так: «Зе ...?»

До слова, у новообраного президента Зеленського пояснили, яку місію виконував Лещенко у штабі кандидата. Головний політичний консультант Зеленського Дмитро Разумков стверджував, що народний депутат, член партії «Демальянс» і член фракції БПП Сергій Лещенко був експертом у їхній команді, власне, як і багато інших.

Варто зазначити, що наразі Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів.