У Зеленського пояснили, яку місію виконував Лещенко у штабі кандидата



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Якщо Лещенко може поділитися своїм досвідом, то для цього нема обмежень, - Разумков

«Таких експертів, як Лещенко, у Зеленського - близько сотні», - Разумков

Політтехнолог, головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков стверджує, що народний депутат, член партії «Демальянс» і член фракції БПП Сергій Лещенко є експертом у команді Зеленського, як і багато інших. Про це Разумков сказав в інтерв’ю «Главкому», коментуючи репліку Зеленського: «А кто вам сказал, что Лещенко – член нашей команды?», - сказану в інтерв’ю РБК.

За словами Разумкова, таких експертів, як Лещенко, у Зеленського - близько сотні.

«Це люди з різною позицією і різним політичним бекграундом, але не бачу проблеми в тому, щоб від них брати якусь інформацію, ідеї…», - вважає політтехнолог.

Разумков запевняє, що команда Зеленського відкрита для всіх.

«Це не значить, що хтось щось має отримати після завершення кампанії, але якщо Лещенко може поділитися своїм досвідом, то для цього нема обмежень», - заявляє Разумков.

Як повідомляв в інтерв’ю «Главкому» сам Сергій Лещенко, він є соратником кандидата у президенти Володимира Зеленського. При цьому він зазначав, що ніяких конкретних домовленостей з Зеленським у нього нема.

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