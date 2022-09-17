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Народна артистка показала у фото, що рашисти зробили з Черніговом

Альона Боженко
glavcom.ua
Народна артистка показала у фото, що рашисти зробили з Черніговом
фото: Жанна Боднарук

Співачку вразила кількість зруйнованих будинків 

Народна артистка України Жанна Боднарук вперше після 24 лютого відвідала Чернігів і показала фото зруйнованого міста. Про це співачка написала у Facebook.

Артистка розповіла, що сьогодні у Чернігів вона приїхала на могилу свого батька. За словами Жанни, побачила безліч нових могил наших Героїв та поховань мирних чернігівців.

«Сьогодні в Україні відзначають День Батька. Я після 24 лютого нарешті приїхала до Тата в Чернігів... Поклонилась... Поговорили... Тато свідок злочинів рашистських потвор на кладовищі Яцеве... А я побачила, скільки нових могил наших Героїв, і скільки нових поховань мирних чернігівців!», – написала артистка.

Вона додала, що ще більше її вразила кількість розбомблених і спалених будинків.

«Від побачених десятків розбомблених і спалених будинків в Чернігові і по трасі до нього, зруйнованого мосту через Десну з моїх очей котились сльози... Як, за що, чому?... Серце кров'ю обливається...Ненавиджу рашистів!!!», – додала Жанна.

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Нагадаємо, триває 206-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку.

Теги: Чернігів Facebook співачка рашисти

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