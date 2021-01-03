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    Суспільство

    Народний синоптик розповів, коли в Україні чекати снігопадів і морозів

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    Січень очікується контрастний по температурі - Народний синоптик розповів, коли в Україні чекати снігопадів і морозів
    Січень очікується контрастний по температурі

    Попри прийдешні морози, будуть і теплі дні

    Українцям, схоже, доведеться відвикати від наших сніжних і морозних зим і звикати до європейських – похмурих, дощовитих і сльотавих. А також до того, що літо у нас стане довше, але і воно буде не таке, як завжди. Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю.

    До кінця зими в Україні слід очікувати всього – снігопадів і дощів, а сильні морози і відлиги будуть періодично змінювати одне одного.

    Найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів, що січень очікується контрастний по температурі. Перша половина місяця тепла, зі сніго-дощами, друга – морозна з частими снігопадами.

    За його словами, морози й снігопади перейдуть на лютий. У другій його декаді очікується часта зміна відлиг і холодів, але без опадів. Третя декада тепла, зі снігом і дощами.

    Нагадаємо, за прогнозами 7-8 січня у південній частині температура вдень становитиме 1-7° тепла, на решті території вдень від 3° морозу до 3° тепла. Ітиме сніг з дощем. Між тим, за прогнозом зниження температури відбудеться 9 – 11 січня.

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    Теги: прогноз погоди снігопад негода дощ
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