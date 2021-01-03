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    Тепло та сухо: прогноз погоди в Україні на 3 січня

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    Прогноз погоди в Україні на 3 січня - Тепло та сухо: прогноз погоди в Україні на 3 січня
    Прогноз погоди в Україні на 3 січня

    У Києві цього дня температура повітря підніметься до +4

    У всіх регіонах України в неділю, 3 січня, буде сухо і без опадів. На півдні країни очікується до + 8 градусів.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    На заході температура повітря вдень становитиме + 3...5 градусів, а вночі опуститься до -3.

    У центральних і північних областях України температура повітря вдень коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, а вночі опуститься до -1.

    На сході країни вдень прогнозується 0...2 градуси тепла, а вночі -1...-3.

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    У південних регіонах України денна температура повітря підвищиться до + 5...8 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже 0...3.

    У столиці цього дня температура повітря підніметься до 4 градусів тепла.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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