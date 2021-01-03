Тепло та сухо: прогноз погоди в Україні на 3 січня
У Києві цього дня температура повітря підніметься до +4
У всіх регіонах України в неділю, 3 січня, буде сухо і без опадів. На півдні країни очікується до + 8 градусів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
На заході температура повітря вдень становитиме + 3...5 градусів, а вночі опуститься до -3.
У центральних і північних областях України температура повітря вдень коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, а вночі опуститься до -1.
На сході країни вдень прогнозується 0...2 градуси тепла, а вночі -1...-3.
У південних регіонах України денна температура повітря підвищиться до + 5...8 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже 0...3.
У столиці цього дня температура повітря підніметься до 4 градусів тепла.