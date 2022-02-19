Наскільки зручний український паспорт: опубліковано рейтинг
Паспорт України виявився зручнішим за російський
У світі існує 227 туристичних напрямків, для перетину кордонів яких потрібен закордонний паспорт. При цьому не існує жодної країни, паспорт якої дає змогу безперешкодно подорожувати в будь-яку точку світу.
Консалтингова компанія Henley Passport Index опублікувала рейтинг найсильніших паспортів світу на початок 2022 року. Використовуючи інформацію Міжнародної асоціації повітряного транспорту вони проаналізували паспорти 199 країн згідно з дозволеними пунктами призначення або за безвізом, або за візою після прибуття в країну.
Отже, перша п’ятірка «найсильніших» паспортів світу виглядає наступним чином:
- Японія та Сингапур – 192 країни.
- Південна Корея та Німеччина – 190 країн.
- Іспанія, Люксембург, Італія та Фінляндія – 189 країн.
- Швеція, Нідерланди, Франція, Данія та Австрія – 188 країн.
- Ірландія та Португалія – 187 країн.
Україна за Індексом привабливості паспортів посідає 35 місце. За українським паспортом можна подорожувати до 141 країни світу без візи або з візою після прибуття.
Тим часом, британське видання The Independent опублікувало список міст світу, які варто відвідати у 2022 році. У рейтингу лише дев’ять населених пунктів, серед яких й українська Одеса.