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    Наскільки зручний український паспорт: опубліковано рейтинг

    Український паспорт посів 35 місце у рейтингу - Наскільки зручний український паспорт: опубліковано рейтинг
    Український паспорт посів 35 місце у рейтингу
    фото з відкритих джерел

    Паспорт України виявився зручнішим за російський

    У світі існує 227 туристичних напрямків, для перетину кордонів яких потрібен закордонний паспорт. При цьому не існує жодної країни, паспорт якої дає змогу безперешкодно подорожувати в будь-яку точку світу.

    Консалтингова компанія Henley Passport Index опублікувала рейтинг найсильніших паспортів світу на початок 2022 року. Використовуючи інформацію Міжнародної асоціації повітряного транспорту вони проаналізували паспорти 199 країн згідно з дозволеними пунктами призначення або за безвізом, або за візою після прибуття в країну.

    Отже, перша п’ятірка «найсильніших» паспортів світу виглядає наступним чином:

    1. Японія та Сингапур – 192 країни.
    2. Південна Корея та Німеччина – 190 країн.
    3. Іспанія, Люксембург, Італія та Фінляндія – 189 країн.
    4. Швеція, Нідерланди, Франція, Данія та Австрія – 188 країн.
    5. Ірландія та Португалія – 187 країн.

    Україна за Індексом привабливості паспортів посідає 35 місце. За українським паспортом можна подорожувати до 141 країни світу без візи або з візою після прибуття.

    Тим часом, британське видання The Independent опублікувало список міст світу, які варто відвідати у 2022 році. У рейтингу лише дев’ять населених пунктів, серед яких й українська Одеса.

    Теги: візи паспорт рейтинг Україна
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    Наскільки зручний український паспорт: опубліковано рейтинг