The Independent назвав міста, які варто відвідати у 2022 році: у рейтингу – одне українське
Куди вирушити у подорож за версією британських експертів
Британське видання The Independent опублікувало список міст світу, які варто відвідати у 2022 році. У рейтингу лише дев’ять населених пунктів, серед яких й українська Одеса.
Журналісти називають Одесу «можливо, найкрасивішим містом у всьому колишньому Радянському Союзі». Британські експерти хвалять архітектуру «перлини біля моря», гарне розташування, пляжі, а також ціни на проживання в готелях та пересування містом.
«Тут [в Одесі] на вас чекають чудова архітектура 19 століття та багата спадщина, а також гарне розташування на березі та чудовий пляж у південному передмісті Аркадії, – пише у статті Саймон Колдер. – Зупиніться у добре облаштованому готелі початку 20-го століття, де ціни дуже лояльні – 60 фунтів стерлінгів (трохи більше, ніж 2 тис. грн.) за двомісний номер, включаючи сніданок. Щоб потрапити до міста з аеропорту, сідайте на тролейбус №14, проїзд у якому близько шести пенсів (2 грн) – найдешевше сполучення з аеропортом у Європі. Раніше отримати візу було проблематично, але зараз вам потрібний лише паспорт».
До списку міст, обов'язкових для відвідування у 2022 році, також потрапили:
- Відень (Австрія)
- Ханья (Кріт, Греція)
- Неаполь (Італія)
- Париж (Франція)
- Сеул (Південна Корея)
- Каунас (Литва)
- Осло (Норвегія)
- Спліт (Хорватія)
Нагадаємо, опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст у 2021 році .