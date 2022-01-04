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    The Independent назвав міста, які варто відвідати у 2022 році: у рейтингу – одне українське

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    Одеса заслужила високу оцінку закордонних експертів - The Independent назвав міста, які варто відвідати у 2022 році: у рейтингу – одне українське
    Одеса заслужила високу оцінку закордонних експертів
    фото з відкритих джерел

    Куди вирушити у подорож за версією британських експертів

    Британське видання The Independent опублікувало список міст світу, які варто відвідати у 2022 році. У рейтингу лише дев’ять населених пунктів, серед яких й українська Одеса.

    Журналісти називають Одесу «можливо, найкрасивішим містом у всьому колишньому Радянському Союзі». Британські експерти хвалять архітектуру «перлини біля моря», гарне розташування, пляжі, а також ціни на проживання в готелях та пересування містом.

    «Тут [в Одесі] на вас чекають чудова архітектура 19 століття та багата спадщина, а також гарне розташування на березі та чудовий пляж у південному передмісті Аркадії, – пише у статті Саймон Колдер. – Зупиніться у добре облаштованому готелі початку 20-го століття, де ціни дуже лояльні – 60 фунтів стерлінгів (трохи більше, ніж 2 тис. грн.) за двомісний номер, включаючи сніданок. Щоб потрапити до міста з аеропорту, сідайте на тролейбус №14, проїзд у якому близько шести пенсів (2 грн) – найдешевше сполучення з аеропортом у Європі. Раніше отримати візу було проблематично, але зараз вам потрібний лише паспорт».

    До списку міст, обов'язкових для відвідування у 2022 році, також потрапили:

    • Відень (Австрія)
    • Ханья (Кріт, Греція)
    • Неаполь (Італія)
    • Париж (Франція)
    • Сеул (Південна Корея)
    • Каунас (Литва)
    • Осло (Норвегія)
    • Спліт (Хорватія)

    Нагадаємо, опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст у 2021 році .

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    Теги: Австрія Південна Корея Одеса Греція Неаполь пляжі Франція Париж Італія паспорт ціни Норвегія Литва Хорватія міст Відень спадщина архітектура
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    The Independent назвав міста, які варто відвідати у 2022 році: у рейтингу – одне українське