The Independent назвав міста, які варто відвідати у 2022 році: у рейтингу – одне українське

Куди вирушити у подорож за версією британських експертів

Британське видання The Independent опублікувало список міст світу, які варто відвідати у 2022 році. У рейтингу лише дев’ять населених пунктів, серед яких й українська Одеса.

Журналісти називають Одесу «можливо, найкрасивішим містом у всьому колишньому Радянському Союзі». Британські експерти хвалять архітектуру «перлини біля моря», гарне розташування, пляжі, а також ціни на проживання в готелях та пересування містом.

«Тут [в Одесі] на вас чекають чудова архітектура 19 століття та багата спадщина, а також гарне розташування на березі та чудовий пляж у південному передмісті Аркадії, – пише у статті Саймон Колдер. – Зупиніться у добре облаштованому готелі початку 20-го століття, де ціни дуже лояльні – 60 фунтів стерлінгів (трохи більше, ніж 2 тис. грн.) за двомісний номер, включаючи сніданок. Щоб потрапити до міста з аеропорту, сідайте на тролейбус №14, проїзд у якому близько шести пенсів (2 грн) – найдешевше сполучення з аеропортом у Європі. Раніше отримати візу було проблематично, але зараз вам потрібний лише паспорт».

До списку міст, обов'язкових для відвідування у 2022 році, також потрапили:

Відень (Австрія)

Ханья (Кріт, Греція)

Неаполь (Італія)

Париж (Франція)

Сеул (Південна Корея)

Каунас (Литва)

Осло (Норвегія)

Спліт (Хорватія)

Нагадаємо, опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст у 2021 році .

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