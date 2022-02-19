Ще дві країни закликали своїх громадян терміново покинути Україну

МЗС країн випустили заяви із рекомендаціями для громадян

Міністерства закордонних справ Німеччини та Австрії опублікували рекомендації своїм громадянам невідкладно залишити територію України. Відповідні заяви з’явилися на сайті МЗС Німеччини і у Twitter МЗС Австрії.

AchtungReisewarnung f. die #Ukraine. Alle Österreicher:innen werden dringend aufgerufen, das Land mit Ausnahme der westlichen Gebiete unverzüglich zu verlassen. In konsularischen Notsituationen unterstützt die Österreichische Botschaft Kiew vor Ort!



https://t.co/o7fYqBE9NL pic.twitter.com/M4mlTqqBAO — MFA Austria (@MFA_Austria) February 19, 2022

Німцям радять виїхати з будь-якого регіону України, австрійцям – з усіх регіонів, крім західних.

Зі схожим попередженням до своїх громадян звернулося МЗС Франції. Але французам рекомендують тікати тільки з прифронтових територій сходу України.

«Напруга між Росією та Україною продовжує загострюватися на тлі масової присутності та переміщення російських військових підрозділів поблизу кордонів України. Військовий конфлікт можливий у будь-який момент.

У разі нападу Росії на Україну можливості для підтримки громадян Німеччини дуже обмежені», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останні тижні Міністерства закордонних справ низки країн закликали своїх громадян покинути територію України через небезпеку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Зокрема, відповідні звернення опублікували МЗС Великої Британії, Австралії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Чорногорії, Латвії, Естонії, Північної Македонії, Нової Зеландії та Ізраїлю.

МЗС Японії, Південної Кореї, Нідерландів і Франції робили такі заяви ще раніше.

Також нагадаємо, що 14 лютого Польща зробила заяву щодо евакуації дипломатів.

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