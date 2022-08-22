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Нацгвардія «розсекретила» Скабєєву та інших пропагандисток (фото)

glavcom.ua
Нацгвардія «розсекретила» Скабєєву та інших пропагандисток (фото)
фото з відкритих джерел

Національна гвардія Україна показала членські «посвідчення» російських пропагандисток

Національна гвардія України відреагувала на звинувачення ФСБ у причетності до вбивства доньки ідеолога «русского міра» Дар’ї Дугіної військовослужбовиці полку «Азов» Наталії Вовк (Шабан). Нацгвардія потролила «розслідування» та опублікувала у Facebook «посвідчення» особливо небезпечних жінок.

«Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої «агентурної мережі» НГУ, яку сьогодні вже частково розкрили!», – пожартували в НГУ.

Нацгвардійці опублікували серію жартівливих «документів» – посвідчень про перебування на військовій службі у Нацгвардії, оформлених на імена російських пропагандисток Маргарити Симоньян та Ольги Скабеєвої, представниці російського МЗС Марії Захарової та коханки Володимира Путіна Аліни Кабаєвої.

Нацгвардія потролила російських пропагандисток
Нацгвардія потролила російських пропагандисток
Facebook
Нацгвардія потролила російських пропагандисток
Нацгвардія потролила російських пропагандисток
Facebook
Нацгвардія потролила російських пропагандисток
Нацгвардія потролила російських пропагандисток
Facebook
Нацгвардія потролила російських пропагандисток
Нацгвардія потролила російських пропагандисток
Facebook
Нацгвардія потролила російських пропагандисток
Нацгвардія потролила російських пропагандисток
Facebook

Раніше радник міністра МВС Антон Геращенко також висміяв російський фейк про те, що дочку пропагандиста Олександра Дугіна нібито вбила Наталія Вовк. 

Нагадаємо, спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, та прокололися.

У ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.


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Теги: Нацгвардія Алина Кабаева Ольга Скабєєва пропагандист пропаганда війна росія

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